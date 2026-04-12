Российские ватерполисты сыграют с украинцами на Кубке мира

Российские ватерполисты в нейтральном статусе сыграют с украинцами во втором дивизионе Кубка мира на Мальте. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Команды сразятся за седьмое место. Встреча состоится 13 апреля, после того как россияне уступили румынам, а украинцы — австралийцам.

Сборная России выиграла во всех матчах группового этапа второго дивизиона Кубка мира. Команда заняла первое место в группе А.

Для российских ватерполистов это первый турнир под эгидой World Aquatics с 2022 года, а также первые официальные международные соревнования для российских спортсменов в игровых видах спорта после отстранения.