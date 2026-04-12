Россиянка Калашникова победила на чемпионате Европы по прыжкам на батуте

Россиянка Алена Калашникова завоевала золото в дисциплине «двойной минитрамп» на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в Портимау (Португалия).

Калашникова в финале показала результат 25,900 балла, второе и третье место заняли британки Молли Маккенна (25,600) и Кирсти Уэй (20,200).

Чемпионат Европы завершится 12 апреля, российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.