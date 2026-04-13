Сборной Украины отказали в просьбе

Международная федерация плавания (World Aquatics) отклонила запрос Федерация водного поло Украины по отмене матча за седьмое место Кубка мира против сборной России. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте»,

Организаторы турнира отказали украинской стороне, уже назначив судей на игру. Если украинская команда все же откажется от участия, ей будет засчитано техническое поражение со счетом 5:0.

Матч за 7-е место между сборными России и Украины запланирован на 13 апреля. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени. Ранее в четвертьфинале россияне уступили хорватам (5:12), а украинцы проиграли испанцам (7:17). В утешительном турнире за 5-8 места Украина обыграла Австралию (10:9), а Россия уступила Румынии (12:16).

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В конце 2025 года МОК посоветовал снять ограничения. Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф.

