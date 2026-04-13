Определился чемпион России по гребле на байдарках и каноэ

Каноистка Екатерина Шляпникова одержала победу на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре на дистанции 200 метров.

Спортсменка преодолела дистанцию за 47,394 секунды. Второе место заняла Алина Ковалева (48,234), третьей стала Елизавета Сомова (48,734).

Среди мужчин на этой же дистанции на подиум попали Сергей Свинарев (39,403), Александр Боц (39,871) и Степан Лукашевич (40,051).

В соревнованиях байдарочников чемпионами страны на дистанции 200 метров стали Иван Епишин (35,055) и Анастасия Долгова (41,635).

Соревнования в Краснодаре завершатся 16 апреля.