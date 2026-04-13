World Aquatics допустила российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) сняла ограничения с российских и белорусских взрослых спортсменов и допустила их до международных соревнований с флагом и гимном страны. Об этом сообщается в официальном релизе организации.

«В соответствии с решением Всемирного бюро водных видов спорта и по согласованию с Подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (AQIU) и Всемирным комитетом спортсменов по водным видам спорта, Руководящие принципы участия спортсменов в соревнованиях по водным видам спорта в период политического конфликта больше не будут применяться к взрослым спортсменам с белорусским или российским спортивным гражданством. Взрослые спортсмены с белорусским или российским спортивным гражданством смогут участвовать в соревнованиях по водным видам спорта наравне со своими коллегами, представляющими другие спортивные национальности, в соответствующей форме, с флагами и гимнами», — говорится в опубликованном на сайте организации заявлении.