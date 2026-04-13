Сборная Украины отказалась играть с россиянами

Мужская сборная Украины по водному полу отказалась играть со сборной России в матче за седьмое место на этапе Кубка мира, игра не состоится. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на релиз организации.

Встреча российской и украинской сторон должна была состояться сегодня, 13 апреля, на Мальте. Ранее представитель Федерации водного поло Украины Александр Дедюра сообщил, что Украина потребует отмены этого матча.

Напомним, российские ватерполисты вернулись на международную арену в 2026 году. Они не выступали на турнирах под эгидой World Aquatics с 2022 года. На данный момент россияне не имеют возможности соревноваться под национальным флагом.