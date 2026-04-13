World Aquatics допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

World Aquatics допустила российских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном, сообщается в релизе организации.

В феврале World Aquatics допустила российских спортсменов до юношеских международных соревнований с флагом и гимном.

Российские спортсмены смогут выступить без ограничений на турнирах под эгидой World Aquatics.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что исполком организации рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям.

