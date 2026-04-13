Роднина жестко отреагировала на бойкот Украины

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила «Матч ТВ», что сборной Украины должны присвоить техническое поражение за отказ от игры с российскими ватерполистами на Кубке мира.

В понедельник сборная Украины по водному поло отказалась от проведения матча с россиянами во втором дивизионе Кубка мира. Команды должны были провести игру за седьмое место в понедельник. Встреча на Мальте была стартовать в 16:00 мск.

— Что думаете о таком бойкоте?

— Да какой бойкот… Пусть им присваивают техническое поражение. Им нравится стоять в такой позе, пускай стоят. Любой спортсмен и любая команда, приезжая на соревнования, должны выступать по правилам и по тем положениям, которые есть на этих соревнованиях. Если они их игнорируют, это вопрос не к нам, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Российские ватерполисты, выступающие в нейтральном статусе, впервые за последние четыре года играют на турнире под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований.