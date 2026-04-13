Дегтярёв высказался об отказе Украины играть с Россией

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв прокомментировал отказ мужской сборной Украины по водному поло играть со сборной России в матче за седьмое место на этапе Кубка мира.

«Что касается другой новости из мира водных видов спорта о том, что Украина отказалась принять участие в матче со сборной России, то спортивные правила дают чёткий ответ на все бойкоты — они приравниваются к поражению, и команда, которая всё время что-то бойкотирует, закономерно из соревнования выбывает, а в турнире остаются только те, кто соревнуется. По регламенту Кубка мира по водному поло команде, отказавшейся от участия в матче, автоматически присуждается поражение 0:5. Так что чем больше бойкотов, тем в конечном счёте их будет меньше», — написал Дегтярёв в телеграм-канале.