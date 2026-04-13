Губерниев резко отреагировал на бойкот Украины

«Как издревле говорят на Руси: «Пусть проигравший плачет» — Губерниев об отказе украинских ватерполистов играть с россиянами
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что сборная Украины должна сожалеть о своем решении отказаться от игры с российскими ватерполистами на Кубке мира.
В понедельник сборная Украины по водному поло отказалась от проведения матча с россиянами во втором дивизионе Кубка мира. Команды должны были провести игру за седьмое место.
— Как издревле говорят на Руси: «Пусть проигравший плачет». Это их же проблемы, не наши. Мы открыты миру и готовы играть с кем угодно: Украина, Израиль, Америка, Иран — пожалуйста. Но если вы не хотите, получите 5:0. Вам же хуже. История была бы хорошая, если бы сыграли. Но не хотят — пожалуйста. Насильно мил не будешь, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Российские ватерполисты, выступающие в нейтральном статусе, впервые за последние четыре года играют на турнире под эгидой World Aquatics после отстранения от международных соревнований.
