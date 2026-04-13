Тихонов отреагировал на допуск россиян в плавании

Тихонов рад полноценному допуску российских атлетов в водных видах спорта

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поздравил российских атлетов с полноценным допуском на международные соревнования по водным видам спорта. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

"Мне повезло - я был и с флагом, и с гимном, нес флаг в Америке. Очень рад этому, от меня все поздравления спортсменам", - сказал Тихонов.
