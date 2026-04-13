Россияне вышли на разминку перед матчем с Украиной

Сборная России по водному поло вышла на разминку перед матчем с Украиной, несмотря на отказ соперника от игры
Российские ватерполисты вышли на разминку перед матчем с Украиной на Кубке мира, несмотря на отказ соперников участвовать в соревнованиях.
Об этом рассказал игрок российской сборной Андрей Балакирев.
Сборная России должна была встретиться с украинской командой в матче за 7-е место в дивизионе B, но украинцы играть отказались.
«Мы прибыли на арену, ждем наших соперников – сборную Украины. Не знаем, приедут они или нет, но мы все равно готовы к игре. Готовы показать настоящее водное поло, чистый спорт. Мы готовы показать максимальный результат», – сказал Балакирев.