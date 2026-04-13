Российским пловцам вернули флаг и гимн! Почему это колоссальный прорыв для нашего спорта

Самое важное о возвращении. Когда ближайшие турниры?!

13 апреля поклонников российского спорта поразила радостная новость! Международная федерация водных видов спорта World Aquatics допустила российских и белорусских спортсменов до международных турниров безо всяких ограничений – с флагом и гимном. Федерация сняла все санкции с наших атлетов. Это настоящий прорыв в олимпийских видах спорта!

Что произошло?

В понедельник, 13 апреля World Aquatics на своём официальном сайте опубликовала заявление о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов. Нашим атлетам вновь разрешили демонстрировать национальную символику и выступать под флагом своей страны!

«За последние три года World Aquatics и Aquatics Integrity Unit (AQIU) успешно добились того, чтобы все конфликты оставались за пределами мест проведения спортивных соревнований. Мы полны решимости сделать так, чтобы бассейны и открытые водные площадки оставались местами, где спортсмены из всех стран могли бы собираться вместе для мирных соревнований», – заявил президент World Aquatics Хусейн Аль Мусаллам.

Также World Aquatics восстановила статус федераций водных видов спорта России и Беларуси.

Какие условия допуска?

Несмотря на полноценный допуск, попасть на международные турниры смогут не все. Правда, никаких особенных и дополнительных правил для россиян нет: условия всё те же, что и для атлетов из других стран.

Необходимо пройти лишь ряд допинг-тестов, чтобы получить заветный допуск, ну и отобраться по спортивному принципу.

Почему World Aquatics допустила россиян?

Руководство объединённой ФВВСР с Дмитрием Мазепиным во главе выстроило конструктивный диалог с World Aquatics. Видимо, на фоне этого общения, а также следования российских спортсменов всем рекомендациям и было принято решение о допуске. Немаловажным стало участие российских спортсменов в нейтральном статусе в крупных турнирах в 2025 году. Все убедились, что допуск россиян не несёт никаких угроз.

«Это комплекс мер. Я готов делиться и делюсь этим опытом. Нужно выстроить рабочие отношения с международными федерациями, а спортсмены должны быть образцом выполнения всех требований – они могут быть жёсткими, но мы их не выбираем. Они должны быть яркими и заметными с точки зрения результатов», – заявил Мазепин «Чемпионату».

В каких видах спорта нас допустили?

World Aquatics координирует сразу несколько водных видов спорта. Так что россияне теперь будут выступать без ограничений в плавании, синхронное плавании, прыжках в воду, хай-дайвинге и водном поло.

Когда Россия выступит на турнирах?

Конечно, ключевой турнир в этом году для всех представителей водных видов спорта один – чемпионат Европы во Франции. Он пройдёт в Париже в середине лета. Туда, если отберутся, поедут все наши звёзды: Евгения Чикунова, Климент Колесников, Кирилл Пригода, Илья Бородин, Юлия Ефимова, Руслан Терновой, Майя Дорошенко, Никита Шлейхер и многие другие.

Ключевые турниры по водным видам спорта в 2026 году Кубок мира по водному поло среди женщин – 21-26 апреля, Мальта Суперфинал Кубка мира по прыжкам в воду – 1-3 мая, Китай Кубок мира по синхронному плаванию – 1-3 мая, Китай Чемпионат мира среди юниоров по хай-дайвингу – 16-17 мая, США Чемпионат Европы по водным видам спорта – 25 июля — 8 августа, Франция Чемпионат мира по водному поло U18 среди мужчин – 27 июня — 4 июля, Португалия Юниорский чемпионат мира по синхронному плаванию – 12-16 августа, Болгария Чемпионат мира по водному поло U18 среди женщин – 16-23 августа, Испания Юниорский чемпионат мира по прыжкам в воду – 21-28 августа, Хорватия Этапы Кубка мира по плаванию – 1-17 октября, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан Чемпионат мира по плаванию на короткой воде – 1-6 декабря, Китай

Такое уже было в других видах спорта?

Увы, примеров допуска с флагом и гимном пока не так много. В олимпийских видах с нас санкции сняла только Международная федерация дзюдо (IJF). Российские дзюдоисты соревнуются под флагом с ноября 2025-го.

Также наши спортсмены выступают без ограничений в турнирах под эгидой Международной федерации самбо (FIAS), Международной федерации бокса (IBA) и ряде других неолимпийских видов спорта.

Почему допуск от World Aquatics так важен?

Водные виды спорта – это значимый сегмент Олимпиады. Почти 20% медалей летних Игр разыгрывается именно в бассейне. И очень важно, что у России почти везде конкурентоспособный состав. То есть россияне будут играть заметные роли во всех водных видах спорта. Это важно и для наших болельщиков, и для представителей других видов. Возможно, руководители других международных федераций смогут последовать смелому примеру World Aquatics и вернуть российским спортсменам, выступающим в нейтральном статусе, флаг и гимн.