В Госдуме прокомментировали отказ сборной Украины сыграть с Россией

Депутат Госдумы Николай Валуев в интервью Sport24 раскритиковал сборную Украины за отказ провести матч на Кубке мира по водному поло против сборной России.

«Это перфоманс, который не делает им чести», — заявил Валуев.

Встреча была запланирована на 13 апреля в мальтийской Гзире. Матч был назначен на 16:00 по московскому времени. Российские ватерполисты появились в бассейне на предматчевой разминке, однако игра так и не была проведена из-за неявки команды соперника.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В конце 2025 года МОК посоветовал снять ограничения. Кубок мира стал для российских ватерполистов первым за несколько лет крупным стартом под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В соревнованиях участвуют 24 сборные, 16 лучших команд выйдут в плей-офф.

Ранее Украине засчитали техническое поражение от России.