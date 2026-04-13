Журова высказалась об отказе украинских ватерполистов от игры с россиянами

Отказ сборной Украины от игры с российскими ватерполистами на Кубке мира это демарш, заявила «Матч ТВ» депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В понедельник сборная Украины по водному поло отказалась от проведения матча с россиянами во втором дивизионе Кубка мира. Команды должны были провести игру за седьмое место.

— Зачем нужен такой бойкот?

— World Aquatics допускает нас с флагом и гимном, и они это понимают, это демарш. Они хотят попытаться подавить на то, что они не согласны с этим. Ну хорошо. Но они не делают никому хуже, кроме себя и своих спортсменов. Нам все равно так или иначе придется встречаться и играть друг против друга. Удивительно то, что, если они такие последовательные, то в индивидуальных соревнованиях тоже пусть не принимают участия. А то они выборочно взяли одну ситуацию, не приехали, все сорвали… Там же наверняка есть и трансляция, и организация, это не дело. Не знаю, какие меры будет принимать международная федерация, но, в принципе, это ненормально. Это трансляция, это права, это спонсоры… С человеческой точки зрения мы это давно не обсуждаем, тут более с экономической. Они хотят это продемонстрировать, хотят утрированно показать, что они и дальше это будут делать, чтобы организаторы, международная федерация понимали, что есть такие риски. Тогда что, Украину убирать? Они же сами не хотят участвовать, пусть тогда и не участвуют. Их сразу вычеркивают, и сетка будет делаться без них. Они добиваются чего? Хотели, чтобы международная федерация с нами так поступила, но они сказали, что дают право всем, — сказала Журова «Матч ТВ».