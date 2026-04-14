Мазепин оценил результат ватерполистов на Кубке мира

Мазепин назвал удовлетворительным результат ватерполистов на Кубке мира
Сборная России по водному поло показала удовлетворительный результат на Кубке мира среди команд второго дивизиона. Такое мнение ТАСС высказал председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.
Сборная России заняла седьмое место на турнире.
"Я считаю, что результат удовлетворительный. Мы понимаем, что находимся только в начале пути, - сказал Мазепин. - У нас сменился тренерский штаб, мы усилили его зарубежными специалистами, которые теперь делятся с нами опытом. Само участие стало большим событием, так как в командных видах это первое выступление за долгое время для всего российского спорта".