Российские штангисты номинированы на европейскую премию

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) совместно с европейским отделением Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS Europe) включила в число номинантов на премию Rising Star (Восходящая звезда) двух юных российских штангистов - Варвару Кузьминову и Арсения Курочкина. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По словам организаторов, премия Rising Star призвана привлечь внимание к молодым перспективным спортсменам, которые станут ярким будущим мировой тяжелой атлетики.

Всего на премию претендуют 20 молодых штангистов (по 10 у мужчин и женщин). Среди номинантов по два представителя Молдавии, Украины и Турции, по одному - из Болгарии, Албании, Финляндии, Греции, Польши, Великобритании, Италии, Армении, Грузии, Румынии, Ирландии и Азербайджана.

Обладатели премий будут объявлены во время церемонии открытия взрослого чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который стартует 19 апреля в Батуми (Грузия).

Кузьминовой 17 лет, в мае 2025 года она выиграла чемпионат мира по тяжелой атлетике в Перу среди спортсменок до 17 лет в весовой категории до 76 кг, установила три мировых рекорда, после чего была признана лучшей тяжелоатлеткой соревнований. В июле она победила на юношеском чемпионате Европы в Мадриде.

Курочкину 17 лет, летом прошлого года он также стал победителем юношеского чемпионата Европы, установив при этом новый рекорд континента в своей возрастной категории.