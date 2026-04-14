Двум олимпийским чемпионкам из России предоставили нейтральный статус

Победительницы Олимпийских игр в Токио российские рапиристки Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Нейтральный статус также получили рапиристки Арина Вольская, Ксения Глебова и Анастасия Иванова, а также шпажисты Татьяна Таланова, Татьяна Гудкова и Георгий Бруев. Помимо этого, FIE предоставила нейтральный статус пяти тренерам и одному медицинскому специалисту.

Коробейниковой 39 лет, Загидуллиной - 33 года, вместе они выиграли Олимпиаду в Токио в командной рапире. Коробейникова также является серебряным призером Игр 2012 года в команде и бронзовым призером токийской Олимпиады в одиночной рапире. На счету спортсменки три титула чемпионки мира. Загидуллина является двукратной чемпионкой мира и Европы.