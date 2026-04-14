Федерация Эстонии возмущена решением по России

Страны Северной Европы не поддержали допуск российских пловцов с флагом.

Эстонская федерация плавания от лица стран Северной Европы не поддержала решение международной федерации (World Aquatics) о допуске россиян и белорусов до соревнований с флагом и гимном.

«Эстонская федерация плавания, которая в настоящее время председательствует в Союзе плавания стран Северной Европы, неоднократно обсуждала эту тему с другими федерациями северных стран. Наша общая позиция ясна: такое решение [о полноценном допуске] не поддерживается, и несогласие по этому вопросу также было высказано на уровне [европейской федерации] European Aquatics. В то же время решения World Aquatics являются обязательными в соответствии с уставом European Aquatics, поэтому автоматически становятся обязательными для федераций и Эстонии, и Европы. Федерации плавания северных стран подчеркнули, что спортсмены не должны страдать из-за этого решения или пропускать крупные турниры, даже если сами федерации его не поддерживают. Общая позиция северных стран – позволить своим спортсменам продолжать выступать на международном уровне. При этом федерации северных стран подтверждают, что будучи потенциальными странами-организаторами соревнований, они не намерены в ближайшие годы проводить международные турниры по плаванию, пока текущая ситуация и принятые решения не изменятся. Правление Эстонской федерации плавания обсудит этот вопрос на заседании в среду», – заявил глава эстонской организации Эркки Суси.

В Союз плавания стран Северной Европы входят Эстония, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Литва, Латвия, Исландия и Фарерские острова.

Ранее спортсмены из России и Беларуси выступали на соревнованиях World Aquatics в нейтральном статусе.

Допуск наших водных видов с флагом и гимном подчеркнул бардак в мировом спорте