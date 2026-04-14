Глава федерации самбо оценил выступление сборной России на Кубке мира

Президент Федерации самбо России и президент Европейской федерации самбо (ЕФС) Сергей Елисеев заявил «Матч ТВ», что остался доволен выступлением сборной России на Кубке мира по самбо в Армении.

Сборная России стала победителем Кубка мира в Ереване, завоевав 51 медаль (24 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых).

— Сборная России выступила хорошо, медалей взяли даже больше, чем рассчитывали. Кубок большой получился, потому что он вместил себя и спортивное самбо, и боевое, и самбо слепых. Получился очень большой чемпионат, поэтому 24 золотые медали — хорошо, но размазаны они по восьми дисциплинам, что уже не так много.

— Как оцените прием и организацию?

— Прием был достойный, Армения традиционно проводит хорошо соревнования. Остались довольны все тренеры и спортсмены.

— Не был никаких инцидентов, связанных с национальными признаками?

— Мы стараемся не обращать внимания на подобные шероховатости, даже если они есть. Я лично такого не заметил, постарались всё сделать по‑домашнему, в первую очередь посвятить всё развитию самбо, а не подобным вещам, — сказал Елисеев «Матч ТВ».