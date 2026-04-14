В МОК прокомментировали восстановление россиян в водных видах спорта
Международные федерации самостоятельно принимают решение по вопросу возвращения российским спортсменам национальных символов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее ТАСС сообщал, что Международная федерация плавания сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.
"Каждая федерация принимает соответствующие решения самостоятельно. Международные федерации являются единственными организациями, ответственными за проведение международных соревнований вне Олимпийских игр", - сообщили в МОК.