World Aquatics прокомментировал возможные мероприятия в России

World Aquatics: «Вопрос о проведении какого-либо конкретного мероприятия в России не обсуждался»
World Aquatics в ближайшее время не планирует проводить в соревнования в России.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) пока не обсуждает проведение турниров в России, несмотря на возвращение стране статуса полноправного члена федерации.
Бюро World Aquatics допустило российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном.
«Хотя права полноправного участника, включая право проведения турниров, были восстановлены, вопрос о проведении какого-либо конкретного мероприятия в России не обсуждался», – заявили в World Aquatics.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости