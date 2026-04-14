В Европе могут отказаться от проведения турниров World Aquatics

Страны Северной Европы могут отказаться от проведения турниров World Aquatics
Страны Северной Европы планируют отказаться от проведения соревнований под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) из-за снятия санкций с российских и белорусских спортсменов. Об этом заявил президент Эстонской федерации плавания Эркки Суси, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
Ранее ТАСС сообщал, что World Aquatics 13 апреля сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.
"Эстонская федерация плавания (EUL), которая в настоящее время является председателем Северной федерации плавания, неоднократно обсуждала этот вопрос с другими федерациями. Общая позиция федераций плавания стран Северной Европы ясна - такое решение не поддерживается, и возражения по этому вопросу известны также на уровне Европейской федерации плавания", - говорится в заявлении.
"В то же время решения World Aquatics являются обязательными в соответствии с уставом Европейской федерации плавания, поэтому они автоматически становятся обязательными для европейских и эстонских федераций. Федерации стран Северной Европы подчеркнули, что спортсмены не должны страдать или быть отстранены от участия, общая позиция северных стран заключается в том, чтобы позволить своим спортсменам продолжать выступать на международном уровне. Однако федерации плавания стран Северной Европы подтверждают, что они не намерены организовывать международные соревнования по плаванию в ближайшие годы, пока не изменятся текущая ситуация и принятые решения. Правление Эстонской федерации плавания обсудит этот вопрос на своем заседании в среду", - отмечается в сообщении федерации.
