В Европе могут отказаться от проведения турниров World Aquatics

Страны Северной Европы планируют отказаться от проведения соревнований под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics) из-за снятия санкций с российских и белорусских спортсменов. Об этом заявил президент Эстонской федерации плавания Эркки Суси, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Ранее ТАСС сообщал, что World Aquatics 13 апреля сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

"Эстонская федерация плавания (EUL), которая в настоящее время является председателем Северной федерации плавания, неоднократно обсуждала этот вопрос с другими федерациями. Общая позиция федераций плавания стран Северной Европы ясна - такое решение не поддерживается, и возражения по этому вопросу известны также на уровне Европейской федерации плавания", - говорится в заявлении.