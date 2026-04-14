Российские всадники допущены к юношеским Олимпийским играм‑2026 в Дакаре

Международный олимпийский комитет выделил одну квоту, позволяющую российским спортсменам‑конкуристам принять участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года, сообщает пресс‑служба Федерации конного спорта России (ФКСР).

© Федерация конного спорта России

Соревнования пройдут в Дакаре (Сенегал) с 31 октября по 13 ноября.

В 2025 году ФКСР добилась права участия для российских спортсменов в отборочных соревнованиях, которые прошли на территории России. Два юных конкуриста — Ярослав Пушкин и Эмилия Загарина — прошли квалификацию для участия в юношеских Олимпийских играх.

Предполагается, что российский участник сможет стартовать под национальным флагом — с 15 января 2026 года Международная федерация конного спорта разрешила российским всадникам категорий «дети», «юноши» и «всадники на пони» выступать на турнирах с национальной символикой. Решение FEI распространяется на личные и командные соревнования, включая юношеские Олимпийские игры.