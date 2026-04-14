Австралийский спринтер превзошел мировой рекорд Усэйна Болта

Австралийский спринтер Гоут Гоут побил мировой рекорд в беге на 200 метров для спортсменов не старше 20 лет, который ранее принадлежал восьмикратному олимпийскому чемпиону из Ямайки Усэйну Болту.

На соревнованиях в Сиднее 18‑летний спортсмен преодолел дистанцию за 19,67 секунды. Он на 0,26 секунды превзошел достижение Болта, который показал свой результат в 2004 году.

Взрослый мировой рекорд Болта на дистанции 200 метров составляет 19,19 секунды и был установлен в 2009 году.