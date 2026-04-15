Российский тхэквондист стал чемпионом мира

Россиянин Башир Аджиев завоевал золото на чемпионате мира по тхэквондо среди юниоров, который проходит в Ташкенте.

В финальном поединке весовой категории до 78 кг Аджиев одержал победу над представителем США Джошуа Аладе. Еще одну награду в копилку сборной России принесла Милана Абдулгалимова. Она стала бронзовым призером в весовой категории до 68 кг.

Российские тхэквондисты впервые с 2022 года выступают на международных соревнованиях под флагом и с гимном РФ. Чемпионат мира среди юниоров завершится 17 апреля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее российские самбисты заняли первое место в общем зачете Кубка мира.