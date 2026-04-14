Дегтярев выразил свою позицию по отказу Украины играть с Россией

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал отказ сборной Украины по водному поло играть с России в матче за седьмое место на Кубке мира по водному поло на Мальте, передает «КП Спорт».

«Мы всегда везде участвуем, со всеми соревнуемся, всех уважаем, всегда пожмем руку. Потому что спорт — это честное соревнование, и всегда надо уважать соперников», — сказал Дегтярев.

Сборная Украины по водному поло получила техническое поражение со счетом 0:5 в матче за седьмое место второго дивизиона Кубка мира против команды России.

Встреча была запланирована на 13 апреля в мальтийской Гзире. Матч был назначен на 16:00 по московскому времени. Российские ватерполисты появились в бассейне на предматчевой разминке, однако игра так и не была проведена из-за неявки команды соперника.

Таким образом, россияне завершили Кубок мира на седьмом месте, а украинцы на восьмом.