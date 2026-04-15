Петров и Штыль одержали победу в каноэ‑двоек на чемпионате России

Захар Петров и Иван Штыль одержали победу в соревнованиях каноэ‑двоек на дистанции 500 м на чемпионате России в Краснодаре.

Петров и Штыль преодолели дистанцию за 1 минуту 37,817 секунды. Вторыми стали Матвей Арсенов и Алексей Коровашков (1.39,990), третье место заняли Сергей Свинарев и Александр Боц (1.40,297).

У женщин на этой дистанции выиграли Полина Белова и Анастасия Лухнева (1.59,372), на второй строчке расположились Мария Харитонова и Дарья Фоминская (1.59,595), на третьей — Олеся Ромасенко и Дарья Харченко (2.01,430).

В соревновании байдарок‑двоек на дистанции 500 метров у мужчин первенствовали Георгий Ваняшов и Артем Коровин (1.30,879), вторыми стали Владислав Литовка и Дмитрий Буянов (1.31,629), третьими — Иван Епишин и Василий Погребан (1.31,829).

В аналогичной дисциплине у женщин победу одержали Ксения Луканцева и Анастасия Долгова (1.43,066), второй результат показали Елена Миронченко и Мария Кузьменко (1.45,171), третий — Анастасия Панченко и Анастасия Скрябина (Иванова) — 1.45,521.

Соревнования в Краснодаре завершатся 16 апреля.