Двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру

Двукратный победитель Олимпийских игр датский бадминтонист Виктор Аксельсен завершил карьеру. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Игрок отметил, что главной причиной для завершения карьеры стали проблемы со спиной, которые не позволяли ему тренироваться на должном уровне.

"Принять эту ситуацию было невероятно сложно, - написал Аксельсен. - Но я достиг точки, когда мое тело больше не позволяет мне продолжать. После эндоскопической операции и многочисленных инъекций, попыток применения новых методов тренировок и попыток сделать практически все, чтобы избавиться от боли, врачи рекомендовали мне сохранить здоровье".

Аксельсену 32 года, он является победителем Олимпиады в Токио 2021 года и Игр в Париже 2024 года. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро он выиграл бронзу. Аксельсен является одним из трех европейцев, выигрывавших олимпийский турнир по бадминтону, ранее такое удавалось датчанину Поулю-Эрику Хёйер Ларсену и испанке Каролине Марин. Аксельсен также является двукратным чемпионом мира.