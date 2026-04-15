ВФЛА выплатила 104 млн рублей призовых

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила спортсменам и тренерам более 100 миллионов рублей призовых за достижение высоких результатов, сопоставимых с первыми местами на чемпионатах мира и Европы, сообщает пресс‑служба ВФЛА.

В первом квартале 2026 года ВФЛА уже выплатила атлетам порядка 50 млн рублей премиальных за выполнение международных нормативов. Общая сумма выплат на данный момент составляет 104 млн рублей.

Вознаграждение из собственных средств ВФЛА получили более 300 человек: спортсмены, выполнившие нормативы на чемпионат мира в Токио; юниоры, подтвердившие нормативы для чемпионатов Европы (U20 и U23); тренеры, подготовившие этих легкоатлетов.