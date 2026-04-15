Под флагом страны. Российские дзюдоисты поборются за медали чемпионата Европы

Чемпионат Европы по дзюдо стартует в четверг в Тбилиси. Соревнования примет Олимпийский дворец спорта, уже знакомый участникам по недавнему турниру Большого шлема.

Столица Грузии, где дзюдо и единоборства в целом традиционно являются частью национальной культуры, примет чемпионат Европы во второй раз. Впервые в Тбилиси турнир прошел в 2009 году, когда российская сборная завоевала восемь медалей (пять золотых, одну серебряную и две бронзовые) и заняла первое общекомандное место. Год назад в Черногории команда также показала лучший результат - три золотые, три серебряные и одна бронзовая награда в личном турнире и третье место в командных состязаниях. В медальном протоколе соревнований, в которых приняли участие свыше четырехсот атлетов из 47 стран, российская команда опередила сборные Франции (3-2-5) и Грузии (2-2-0). Чемпионами Европы тогда стали Инал Тасоев (свыше 100 кг), Данил Лаврентьев (73 кг) и Тимур Арбузов (81 кг). Серебряные медали завоевали Аюб Блиев (60 кг) Мурад Чопанов (66 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), бронзовую награду в категории свыше 78 кг выиграла Элис Старцева.

В составе сборной России в Тбилиси выступят вице-чемпион Европы, победитель этапов Мировой серии Чопанов (66 кг), призер юниорских первенств мира, медалист турниров Большого шлема Абдуллах Парчиев (66 кг), чемпион Европы и мира, победитель турниров Большого шлема Арбузов (81 кг), призер этапов Мировой серии Абдул-Керим Тасуев (81 кг), бронзовый призер турнира Большого шлема Егор Андони (90 кг), чемпион Европы и мира, медалист Мирового тура Арман Адамян (100 кг), победитель молодежного чемпионата Европы и турниров Мировой серии Нияз Билалов (100 кг), вице-чемпион Европы, победитель этапов Мировой серии Ендовицкий (свыше 100 кг), бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион Европы, вице-чемпион мира Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

В женской части турнира Россию представят призер чемпионатов Европы, медалист Мировой серии Сабина Гилязова (48 кг), призер Мирового тура Марина Воробьева (48 кг), призер турниров Большого шлема, чемпионка Европы среди юниоров Лилия Нугаева (52 кг), медалист Мировой серии Ирина Зуева (57 кг), чемпионка мира среди юниоров, призер Мировой серии Ксения Галицкая (57 кг), призер Мирового тура Дали Лилуашвили (63 кг), призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, победительница турниров Большого шлема Мадина Таймазова (70 кг), призер чемпионата мира, победительница турнира Большого шлема в Париже Александра Бабинцева (78 кг), призер чемпионата Европы, медалист Мирового тура Старцева (свыше 78 кг).

Готовность максимальная

"Чемпионат Европы - всегда очень сильное и статусное соревнование, к которому все команды подходят с максимальной готовностью, - рассказал ТАСС перед стартом главный тренер сборной России Виталий Макаров. - Это хорошая проверка: можно увидеть, кто на каком уровне находится, кто прибавил, как выглядят соперники и как наши спортсмены адаптируются к новым правилам".

Сборная России выступит в полном составе с флагом и гимном - российские дзюдоисты стали первыми в летних олимпийских видах, кому вернули всю национальную символику. В ноябре 2025 года исполком IJF разрешил участие российских спортсменов на равных условиях, отметив, что Россия исторически является одной из ведущих стран мирового дзюдо, а принятое решение соответствует принципам справедливости, инклюзивности и уважения.

"В Грузии всегда особая атмосфера. Болельщики отлично разбираются в дзюдо и поддерживают не только своих спортсменов, но и просто красивую борьбу, - отметил Макаров. - Плюс есть фактор высоты - около 500 м над уровнем моря, и, конечно, хозяева будут максимально мотивированы. Не менее мотивирована и наша команда, ведь этот чемпионат - первый за несколько лет, где сборная выступит под российским триколором. И каждый будет делать все от него зависящее и даже больше, чтобы в Тбилиси прозвучал гимн нашей Родины".

По словам тренера, команда подходит к турниру в сбалансированном составе, сочетая опытных спортсменов и тех, для кого европейское первенство станет новым этапом в карьере.

"Мы провели заключительный этап подготовки в Нальчике, на новой для нас базе. Это был полезный опыт - смена обстановки всегда дает дополнительный эффект, - рассказал Макаров. - Думаю, будем использовать это место и в дальнейшем, в том числе при подготовке к чемпионату мира".

Особое внимание тренерский штаб уделяет женской сборной, которая год назад завоевала лишь одну медаль. При этом мужская команда традиционно остается одной из самых стабильных в Европе. "Мы не ставим задачу обязательно повторить прошлогодний результат, когда стали лучшей командой чемпионата Европы. Если это получится - будет приятно, но главный ориентир - чемпионат мира", - подчеркнул Макаров.

Турнир в Тбилиси пройдет с 16 по 19 апреля. В первый день будут разыграны медали в категориях до 60 кг и 66 кг у мужчин, до 48 кг и 52 кг у женщин. Далее программа распределена по нарастающей, а в заключительный день состоятся поединки в тяжелых весах. Утренние блоки начнутся в 09:30 мск, финалы - в 15:00 мск. Турнир пройдет в 74-й раз и соберет 419 дзюдоистов из 46 стран, которые разыграют медали в 14 весовых категориях.