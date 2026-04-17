Дмитрий Мазепин: «Наша федерация достойна того, чтобы у нас был современный дворец водных видов спорта»

– Вы уже сказали, что в России не самая хорошая ситуация с инфраструктурой для водных видов спорта. По вашим оценкам, во сколько может обойтись строительство одного спортивного комплекса, который объединит под крышей несколько площадок?

– Сумма – от 5 до 10 миллиардов рублей. Нужно смотреть, на что мы замахиваемся, чего мы хотим от дворца водных видов спорта. Несмотря на то, что нас объединили в одну федерацию, нам нужно три разных бассейна – для плавания, прыжков и синхронного плавания. В идеале, все в одном большом дворце с трибунами.

Россия – огромная держава, омываемая тремя океанами и большим количеством морей, и такая большая федерация, как наша, номер один по медалеемким дисциплинам – 55 на Олимпийских играх – достойна того, чтобы у нас был современный дворец водных видов спорта. Я с сожалением констатирую, что спорткомплекс «Олимпийский», который в советское и российское время был базой российских пловцов, сегодня не принадлежит им. Открытого бассейна в «Лужниках» с трибунами тоже нет.

Считаю, что наша федерация максимально пострадала за время разных преобразований в нашей стране и превращений советских бассейнов в аквапарки и торговые центры. Думаю, восстановление инфраструктуры не только для занятий спортом, но и для популяризации наших видов спорта через проведение таких соревнований, как чемпионаты мира и Европы, – это совместная задача министерства спорта и ФВВСР. И я сам, как бизнесмен, готов участвовать в развитии инфраструктуры. Этот вопрос я уже открыто обсуждал, моя позиция заявлена: если будет предложен достойный проект, готов вложить свои деньги, чтобы у федерации был свой дворец водных видов спорта.

Наши спортсмены выезжают на крупные международные соревнования, но у нас есть только одна база – «Озеро Круглое» в Подмосковье, построенная в 80-е годы. Мы максимально приводим ее в порядок, но качество базы сильно уступает тем условиям, в которых тренируются наши конкуренты – Америка, Австралия и Европа. И чтобы выступать на высоком уровне, побеждать их, мы должны нашим спортсменам элементарно предоставить равные условия для тренировок.

– Раз с деньгами проблем не будет, то как быть с площадкой под строительство? Земельный вопрос крайне сложный.

– Да, вопрос сложный, но было бы желание.

– Где такой будущий дом для водных видов спорта может быть построен? В Москве, другом крупном городе или подальше от бурлящей жизни?

– В Москве. Это наша столица. Когда мы говорим о дворце, где можно проводить мероприятия международного уровня, мы имеем в виду не только современные условия для профессиональных спортсменов и тренеров. Также важно, чтобы у болельщиков была возможность прийти и поддержать своих.

Мы уделяем большое внимание как продвижению наших талантливых спортсменов, так и популяризации водных видов спорта в целом. Для достижения высоких результатов важно, чтобы наши граждане приобщались к этому прекрасному миру как можно чаще. Все должно быть доступно, близко и комфортно: пришел, поболел, вдохновился – и сам пошел тренироваться, – сказал Мазепин.