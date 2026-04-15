Гимнастке Ильтеряковой вынесли предупреждение за инцидент с флагом Украины

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) вынесла предупреждение россиянке Софии Ильтеряковой за то, что она не повернулась к флагам на церемонии награждения на Кубке мира.

На турнире в Софии 15-летняя Ильтерякова взяла серебро в упражнениях с обручем. Победила украинка Таисия Онофрийчук, третье место заняла итальянка София Раффаэли. Во время исполнения гимна Украины на награждении Онофрийчук и Раффаэли развернулись к своим флагам, Ильтерякова стояла к ним спиной.

Ильтерякова выступала в нейтральном статусе.