Рядом с грузинской ареной ЧЕ по дзюдо выставили полицию

Грузинская полиция дежурит в соревновательном зале, а также рядом с ареной, где проводится чемпионат Европы по дзюдо, сообщает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

Чемпионат Европы‑2026 проходит в Тбилиси с 16 по 19 апреля. Российские дзюдоисты выступают на турнире с флагом и гимном.

На трибунах, у входов на арену, а также на улице рядом с объектом, где проводятся соревнования, дежурят представители грузинской полиции. Кроме того, на арене работает служба безопасности.

