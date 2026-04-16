Мазепин высказался о возвращении гимна и флага

Мазепин: возвращение гимна и флага воодушевит российских спортсменов
Возвращение гимна и флага воодушевит российских атлетов, выступающих в водных видах спорта. Такое мнение ТАСС высказал председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.
13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.
"Конечно, это очень важное событие для нас, - сказал Мазепин. - Была проделана огромная работа. Я не сомневаюсь в том, что возвращение гимна и флага воодушевит наших спортсменов".