Мазепин высказался о возвращении гимна и флага

Возвращение гимна и флага воодушевит российских атлетов, выступающих в водных видах спорта. Такое мнение ТАСС высказал председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

13 апреля Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла санкции с российских и белорусских спортсменов и допустила их до соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.