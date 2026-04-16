Сборная России завоевала первую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

Россиянка Марина Воробьева стала бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Турнир проходит в Тбилиси.

В схватке за бронзовую медаль Воробьева победила испанку Еву Перес Солер. В финале другая россиянка Сабина Гилязова уступила француженке Ширин Букли и завоевала серебряную награду.

Для российской команды медаль Воробьевой стала первой на чемпионате Европы. Турнир завершится 19 апреля. Россияне выступают на соревновании с национальной символикой.