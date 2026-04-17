Тренер рассказала об отношении к штангистам РФ за рубежом

Российским штангистам, выезжавшим в 2025 году за рубеж на международные соревнования, не приходилось сталкиваться с явно недоброжелательным отношением к себе. Об этом ТАСС сообщила старший тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Ирина Касимова.

"По опыту прошлого года, а у нас было много выездов на заграничные старты с юношами и юниорами, могу сказать, что отношение к нашим спортсменам со стороны зарубежных атлетов и зрителей абсолютно нормальное, нам опасаться нечего, - рассказала Касимова. - Политика политикой, а нас окружали люди обычные, нормальные, адекватные. Каких-то явных недоброжелательных выпадов в наш адрес не было".

В 2025 году российским нейтральным штангистам довелось выступать на международных соревнованиях, которые проходили в Молдавии, Перу, Испании, Албании, Норвегии.