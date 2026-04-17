Российским спортсменам выплатят премии за медали на Играх стран СНГ

Правительство России постановило выплатить премии отечественным спортсменам, завоевавшим медали на Играх стран СНГ в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Сборная России выиграла медальный зачет Игр стран СНГ, завоевав 130 золотых, 61 серебряную и 40 бронзовых наград. Всего в соревнованиях участвовало 249 российских атлетов в 20 видах спорта.

"Принято решение поощрить эти результаты премиями, соответствующее постановление правительства России подписал председатель Михаил Мишустин, - сказал министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. - За золотую медаль спортсмены получат по 125 тыс. рублей, за серебряную - по 62,5 тыс. рублей, а за бронзовую - по 37,7 тыс. рублей. Тренеры сборных команд получат по 61,4 тыс. рублей за первое место, по 30,7 тыс. рублей - за второе и по 18,4 тыс. рублей - за третье. Аналогичные вознаграждения специалистам сборных команд составят 15,3 тыс. рублей, 7,6 тыс. рублей и 4,6 тыс. рублей соответственно".

Третьи Игры стран СНГ прошли с 28 сентября по 8 октября в Азербайджане. В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте 23 лет и младше.

Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые - в августе 2023 года в Белоруссии. Идею проведения Игр выдвинула Россия, предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года.