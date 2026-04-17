Крокодил спортсмену — друг. Организаторы Игр-2032 не будут менять реку Фицрой

Власти австралийского штата Квинсленд, несмотря на опасения спортивного сообщества, не будут искать альтернативные площадки для проведения соревнований по гребле на Олимпийских играх 2032 года. ТАСС рассказывает о будущем месте для соревнования гребцов - австралийской реке Фицрой, где обитают крокодилы.

Качество воды на летних Олимпийских играх традиционно широко обсуждается в прессе. На Играх в Рио-де-Жанейро в водном центре имени Марии Ленк во время соревнований по плаванию внезапно позеленела вода. В Токио заплывы гребцов едва не сорвало нашествие улиток, а высокая температура воды приближалась к предельно допустимым нормам для проведения марафонов. "День Нептуна" 2024 года в акватории Сены и вовсе превратился антирекламу любых соревнований на открытой воде. Но организаторы предстоящих Игр в Брисбене приготовили спортсменам испытания, которых еще не было в олимпийской истории. В 2032 году соревнования по гребле пройдут в необычном месте. Фицрой - это приливная река с переменными течениями, изгибами и риском наводнений. Эти факторы могут напрямую влиять на спортивный результат: разные дорожки могут иметь разные условия, что ставит под сомнение принцип равенства участников. Известные спортсмены, включая олимпийских чемпионов, указывают, что такие условия недопустимы для соревнований мирового уровня.

Тренер уверен, что крокодилы не повстречаются пловцам на Олимпиаде-2032

Но дополнительный резонанс вызвало то, что река является естественной средой обитания крокодилов. Хотя официально не зафиксировано нападений на людей, сам факт их присутствия вызывает обеспокоенность. Критики считают это риском для имиджа Игр, тогда как организаторы называют опасения преувеличенными.

16 апреля стало известно, что более 500 гребцов подписали открытые письма с требованием пересмотреть выбор площадки для плавания на открытой воде. Но несмотря на критику, правительство штата Квинсленд и оргкомитет Олимпиады остались непреклонными. Министр спорта штата Тим Мандер убежден, что "нет никаких оснований" искать другие варианты, и соревнования пройдут, как запланировано, на реке Фицрой в городе Рокхэмптон. Он также отверг предложения о разработке резервного плана, подчеркнув, что проведение соревнований в региональных районах является частью концепции Игр.

"Рекламная фишка"

Среди жителей Рокгемптона, где протекает река, идея пользуется значительной поддержкой. Многие рассчитывают на рост туризма, развитие инфраструктуры и новые рабочие места. Но окончательное решение зависит не только от местных властей, но и от Международной федерации гребли и Международного олимпийского комитета. Техническая оценка площадки продолжается, а окончательный вердикт ожидается в ближайшее время.

В 2000 году Австралия уже принимала Олимпиаду - тогда Игры прошли в Сиднее, заплывы у гребцов проходили в Сиднейском международном центре гребли, лишенном угрожающей для человека живности. Российский каноист Максим Опалев на тех соревнованиях сумел завоевать серебро в одиночках на дистанции 500 метров. В академической гребле бронзу в четверках завоевали Оксана Дороднова, Ирина Федотова, Юлия Левина и Лариса Мерк. Еще одним участником той Олимпиады стал многократный призер Игр в каное-двойках Александр Костоглод.

"Организаторы решили проводить соревнования там, а все остальное - домыслы людей. Организаторы же должны быть здравыми людьми, - заявил Костоглод ТАСС, оценивая ситуацию с крокодилами в водах реки Фицрой. - Возможные отказы спортсменов от соревнований зависят от их личного уровня, от их стрессоустойчивости. Как я понимаю, это все просто раздуто. Где-то могут находиться крокодилы, но не в том месте, где будут проводиться соревнования. Это может быть и рекламной фишкой".

В преддверии каждых Олимпийских игр мир неизменно наполняется тревогами и сомнениями - от организационных рисков до неожиданных природных угроз. Однако история упрямо свидетельствует: МОК раз за разом находил решения, сохраняя целостность соревнований.

Обсуждение возможной опасности крокодилов постепенно приобретает почти мифологический размах, а тревога постепенно превращается в элемент зрелища. И именно этот ажиотаж, подпитанный страхом и любопытством, обещает привлечь беспрецедентное внимание зрителей и обеспечить рекордные рейтинги трансляций соревнований по гребле, превращая риск в часть олимпийской легенды.