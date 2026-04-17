В Москве может появиться гигантский дворец за миллиарды рублей

Председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в интервью «Матч ТВ» заявил, что спортивный комплекс, объединяющий несколько бассейнов, может быть построен в Москве, этот вопрос планируют обсуждать на сессии Петербургского международного экономического форума в июне.

Мазепин был избран главой ФВВСР в октябре 2024 года. В интервью «Матч ТВ» он заявил, что стоимость дворца водных видов спорта может составить от пяти до десяти миллиардов рублей.

— Как быть с площадкой под строительство? Земельный вопрос крайне сложный.

— Да, вопрос сложный, но было бы желание.

— Где такой будущий дом для водных видов спорта может быть построен? В Москве, другом крупном городе или подальше от бурлящей жизни?

— В Москве. Это наша столица. Когда мы говорим о дворце, где можно проводить мероприятия международного уровня, мы имеем в виду не только современные условия для профессиональных спортсменов и тренеров. Также важно, чтобы у болельщиков была возможность прийти и поддержать своих.

Мы уделяем большое внимание как продвижению наших талантливых спортсменов, так и популяризации водных видов спорта в целом. Для достижения высоких результатов важно, чтобы наши граждане приобщались к этому прекрасному миру как можно чаще. Все должно быть доступно, близко и комфортно: пришел, поболел, вдохновился — и сам пошел тренироваться.

— А хватит ли одного такого центра?

— Нет, этого недостаточно, но с чего‑то нужно начинать — и, на мой взгляд, делать это нужно немедленно. Мы собираемся подробно обсуждать этот вопрос на нашей сессии на ПМЭФ в июне и, надеюсь, выведем его на передний план, — сказал Мазепин «Матч ТВ».