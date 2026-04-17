Российский гольф стоит на пороге исторического момента

Впервые два российских спортсмена могут выступить в соревнованиях по гольфу на Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказал президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.

Наталия Гусева отобралась на Олимпиаду 2024 года, но отказалась от участия, чтобы сосредоточиться на выступлениях в LPGA Tour. На Олимпиаде-2016 в турнире гольфисток Россию представляла Мария Верченова.