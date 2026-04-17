Российский гольф стоит на пороге исторического момента

Христенко: впервые двое россиян могут выступить в турнире по гольфу на ОИ
Впервые два российских спортсмена могут выступить в соревнованиях по гольфу на Олимпиаде. Об этом ТАСС рассказал президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.
Наталия Гусева отобралась на Олимпиаду 2024 года, но отказалась от участия, чтобы сосредоточиться на выступлениях в LPGA Tour. На Олимпиаде-2016 в турнире гольфисток Россию представляла Мария Верченова.
"Олимпийский рейтинг стартует уже этим летом, и у Наталии Гусевой шанс 100-процентный оказаться в нем. Просто потому, что она входит в топ-100 мирового гольфа, - сказал Христенко. - Мало кто сомневается в Наташиных способностях. Что касается мужчин, то у нас хорошие шансы на то, чтобы Егор Ерошенко вошел в олимпийский рейтинг, и тогда впервые в нашей истории два российских гольфиста выступят на Олимпиаде".