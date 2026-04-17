В Китае готовы рассмотреть допуск россиян к своим соревнованиям

Ассоциация легкой атлетики Китая выразила готовность рассмотреть возможность участия российских спортсменов в своих соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Делегация Всероссийской федерации легкой атлетики совершила рабочую поездку в Китай, где провела встречу с коллегами из Ассоциации легкой атлетики Китая (CAA), - рассказали в пресс-службе. - В ходе переговоров под руководством вице-президента и генерального секретаря CAA Цая Йонга стороны наметили направление для обмена опытом между тренерами двух стран. Кроме того, Ассоциация легкой атлетики Китая выразила готовность рассмотреть возможность участия российских атлетов в своих соревнованиях, а ВФЛА, в свою очередь, обозначила заинтересованность в приглашении китайских спортсменов на турниры под своей эгидой". "В Ассоциации легкой атлетики Китая высоко оценили деятельность ВФЛА в сфере антидопингового контроля, а также рассказали нам, что знают о завершении мониторинга со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Этот факт подчеркивает доверие и уважение к нашим стандартам работы со стороны международного легкоатлетического сообщества", - отметил исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.