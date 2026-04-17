Европейский гандбол сделал шаг навстречу сборным России

Европейская федерация гандбола (ЕHF) подтвердила решение Международной гандбольной федерации (IHF) о допуске молодёжных и юниорских сборных России к международным соревнованиям. Об этом стало известно сегодня, 17 апреля, по итогам заседания исполкома организации в Катовице (Польша).

«Исполнительный комитет EHF принял к сведению подход IHF и подтвердил его для потенциальных матчей, проводимых в пределах юрисдикции Европейской федерации гандбола», — сообщает пресс-служба EHF.

Международная федерация гандбола (IHF) сообщила о решении Совета организации касательно допуска молодёжных и юниорских сборных России и Беларуси до международных турниров ещё 25 марта.