Российский дзюдоист Арбузов завоевал золото на чемпионате Европы

Представляющий Россию Тимур Арбузов завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Тбилиси. Он одержал победу над грузинским спортсменом Тато Григалашвили.

Арбузову 22 года. Он является действующим чемпионом мира и победителем прошлогоднего европейского первенства.

Для России это уже второе золото на турнире — ранее Мурад Чопанов отличился в категории до 66 килограммов. Он одержал уверенную победу в финальной схватке над финским дзюдоистом Лукасом Сахой.

Турнир в Грузии, проходящий с 16 по 19 апреля, стал знаковым и в организационном плане. Российские атлеты принимают участие в соревнованиях под национальным флагом и с исполнением гимна.

Ранее Международный союз триатлона допустил российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном. Уже в апреле российские спортсмены могут отправиться на турниры World Triathlon в Испании и Узбекистане.

Помимо этого, Международная шахматная федерация тоже разрешила российским шахматистам участвовать в командных и личных международных турнирах с использованием национальной символики.