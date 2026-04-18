Пловец Степанов — о выступлении на Кубке России: «Судя по результату, я чмо»

Пловец Александр Степанов подверг критике свой результат в финале Кубка России, который проходит в Санкт‑Петербурге.

В субботу в сильнейшем заплыве на 1500 метров вольным стилем Степанов завоевал золото, показав время 15 минут 4,92 секунды Вторым стал Андрей Филипец (15.08,75), третьим — Иван Моргун (15.12,69).

— Судя по результату, я чмо. Буду как Ксения Мишарина — грустить из‑за своего результата. Траур у меня, 10 секунд до отбора — это позор. Почему так получилось? Может быть, не до конца смог восстановиться после Кубка мира на открытой воде. Я выиграл, чуть‑чуть рад, — сказал Степанов в эфире «Матч! Арена».

