Чикунова, Клепикова, Корнев одержали победы во второй день финала Кубка России по плаванию
Сегодня, 18 апреля, в Санкт-Петербурге продолжился финал Кубка России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами второго дня соревнований.
Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Санкт-Петербург (некоторые результаты):
Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Санкт-Петербург (некоторые результаты):
Женщины
200 м, брасс
Евгения Чикунова – 2.21,48.
Юлия Ефимова – 2.27,58.
Анастасия Шиленкова – 2,28.3.
50 м, вольный стиль
Дарья Клепикова – 24,89.
Арина Суркова – 24,90.
Александра Кузнецова – 24,99.
400 м, вольный стиль
Софья Дьякова – 4.09,08.
Арина Пантина – 4.11,37.
Арина Брыканова – 4.13,66.
Мужчины
100 м, вольный стиль
Егор Корнев – 47,66.
Александр Щёголев – 48,64.
Владислав Резниченко – 48,71.
200 м, баттерфляй
Александр Кудашев – 1.56,90.
Егор Павлов – 1.58,07.
Герман Зажирский – 1.59,39.
200 м, комплекс
Михаил Щербаков – 1.57,12.
Максим Ступин – 1.59,69.
Илья Бородин – 2.00,86.