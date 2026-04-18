Чикунова, Клепикова, Корнев одержали победы во второй день финала Кубка России по плаванию

Сегодня, 18 апреля, в Санкт-Петербурге продолжился финал Кубка России по плаванию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами второго дня соревнований.

Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Санкт-Петербург (некоторые результаты):

Водные виды спорта. Плавание. Финал Кубка России — 2026. Санкт-Петербург (некоторые результаты):

Женщины

200 м, брасс

Евгения Чикунова – 2.21,48.

Юлия Ефимова – 2.27,58.

Анастасия Шиленкова – 2,28.3.

50 м, вольный стиль

Дарья Клепикова – 24,89.

Арина Суркова – 24,90.

Александра Кузнецова – 24,99.

400 м, вольный стиль

Софья Дьякова – 4.09,08.

Арина Пантина – 4.11,37.

Арина Брыканова – 4.13,66.

Мужчины

100 м, вольный стиль

Егор Корнев – 47,66.

Александр Щёголев – 48,64.

Владислав Резниченко – 48,71.

200 м, баттерфляй

Александр Кудашев – 1.56,90.

Егор Павлов – 1.58,07.

Герман Зажирский – 1.59,39.

200 м, комплекс

Михаил Щербаков – 1.57,12.

Максим Ступин – 1.59,69.

Илья Бородин – 2.00,86.