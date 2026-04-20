Ольга Те завоевала бронзу на чемпионате Европы

Россиянка Ольга Те стала бронзовым призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в грузинском Батуми.
В весовой категории до 58 кг она показала результат 209 кг (116 кг в толчке и 93 кг в рывке). Победила украинка Камила Конотоп (221 кг; 121+100), серебро взяла Александра Григорян из Армении (210 кг, 119+91).
Также россиянка стала обладателем малой бронзовой медали в рывке (93 кг). Здесь также лучший результат показала Конотоп (100 кг), а малое серебро досталось итальянке Ноэми Филиппаццо (94 кг).
Ольге Те 30 лет, она является чемпионкой Европы и бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.
