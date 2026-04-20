Клепикова завоевала золото в заплыве на 100 метров баттерфляем в финале Кубка России

Чемпионка мира Дарья Клепикова одержала победу в заплыве на 100 метров баттерфляем в финале Кубка России, который проходит в Санкт‑Петербурге.

Клепикова выиграла с результатом 57,42 секунды. Серебро завоевала Арина Суркова (58,41), бронзу — Александра Кузнецова (58,76).

Двукратный чемпион мира в эстафетах Кирилл Пригода (59,40) стал вторым на дистанции 100 м брассом. Победил Иван Кожакин (58,91), тройку лучших замкнул Данил Семьянинов (59,87).

В заплыве на 200 м вольным стилем первое место занял Михаил Щербаков (1 минута 46,71 секунды), на второй позиции финишировал Богдан Торопкин (1.46,85), на третьей — Роман Акимов (1.47,32).

На дистанции 100 м на спине победу одержала Алина Гайфутдинова (59,51), второй стала Дарья Зарубенкова (1.00,82), третьей — Милана Степанова (1.01,58).

Финал Кубка России завершится во вторник.