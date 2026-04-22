Россиянка завоевала серебро на ЧЕ по тяжелой атлетике

Россиянка Зарина Гусалова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Батуми.

Гусалова, выступающая в весовой категории до 69 кг, по итогам двух упражнений набрала 232 кг (105 кг в рыке и 127 кг в толчке). Победу одержала Сюзанна Володько из Белоруссии (237 кг, 108+129), тройку лучших замкнула немка Лиза Швайцер (231 кг, 109+122).

Еще одна представительница России Евгения Гусева (224 кг, 100+124) заняла 8‑е место.

Гусаловой 21 год, она стала серебряным призером чемпионата Европы второй год подряд.

Российские спортсмены выступают в Батуми в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы в Батуми завершится 26 апреля.