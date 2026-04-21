Американец запустил движение за возвращение россиян в мировой дартс

Организатор и участник турниров по дартсу американец Чак Хадсон создал движение за возвращение российских спортсменов на турниры под эгидой Всемирной федерации дартса (WDF).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на манифест движения.

WDF отстранила российских и белорусских игроков в марте 2022 года.

Движение «За свободу Анастасии», созданное Хадсоном, названо в честь россиянки Анастасии Добромысловой, которая в 2025 году приостановила карьеру из-за длительного недопуска к соревнованиям.