Американец запустил движение за возвращение россиян в мировой дартс

Организатор турниров по дартсу американец Хадсон создал движение за возвращение россиян на международные турниры

Sports.ru

Организатор и участник турниров по дартсу американец Чак Хадсон создал движение за возвращение российских спортсменов на турниры под эгидой Всемирной федерации дартса (WDF).

© ТАСС

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на манифест движения.

WDF отстранила российских и белорусских игроков в марте 2022 года.

Движение «За свободу Анастасии», созданное Хадсоном, названо в честь россиянки Анастасии Добромысловой, которая в 2025 году приостановила карьеру из-за длительного недопуска к соревнованиям.

«Хотя я называю это движением «За свободу Анастасии», речь идет не только о трехкратной чемпионке мира Анастасии Добромысловой, но она – самое узнаваемое лицо, пострадавшее от того, что я считаю абсурдным решением – запретить российским и белорусским игрокам участвовать в соревнованиях WDF. Этот запрет действует для мужчин, женщин и юношей, он был введен WDF в знак протеста против военных действий между Россией и Украиной. Очевидно, во Всемирной федерации дартса считают, что это заденет Владимира Путина, но на самом деле это вредит дартсу. Они (игроки) ничего не сделали, чтобы это начать, но они [почему-то] должны быть запрещены из-за того, где они родились. Опять же это нелепо», – говорится в заявлении.
